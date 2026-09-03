Saját konvoja egyik autóját tarolta le a szlovén elnök autója

Natasa Pirc Musar szlovén államfő még július 31-én szenvedett könnyebb sérüléseket egy autóbalesetben Szlovéniában az A1-es autópályán, Ljubljana közelében. Az akkori közleményben csak annyit mondtak, hogy az államfőt kórházba szállították, ahonnan hamar haza is engedték, a baleset körülményeiről azonban nem közöltek részleteket.

Szeptember 2-án azonban közzétették azokat a biztonsági kamerás felvételeket, amiken azt látni, hogy az elnököt szállító Mercedes-Benz V300-as nekicsapódik a kísérőjárműnek. A videót közzétevő Anadolu Agency azt írja, Pirc Musar kulcscsonttörést szenvedett, két vele utazó barátja közül az egyik pedig súlyosabb sérüléseket szenvedett. Az elnök később elismerte, hogy az autóban nem volt bekötve a biztonsági öve.