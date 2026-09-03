Soha ilyen meleg hónap nem volt még Magyarországon

A Hungaromet hivatalos mérései alapján 2026 augusztusának középhőmérséklete országos átlagban 24,9°C volt. Ez 3,7°C-kal haladta meg az 1991–2020-as 30 éves átlagot, mely érték 21,2°C-nak felel meg. Így az idei augusztus a mérések 1901-es kezdete óta hazánk legmelegebb augusztusa lett, de egyben Magyarország legmelegebb hónapja is a XX. század kezdete óta. A hazai legmelegebb augusztusok sorában a második helyen az 1992-es augusztus áll, akkor 24,61°C volt a hónap középhőmérséklete, a harmadik helyet pedig 2024-es augusztus foglalja el 24,59°C-os havi középhőmérséklettel.

Az idei augusztusi középhőmérséklet sokfelé 25°C fok felett alakult, de az Alföld déli részén többfelé a 26°C-ot is meghaladta. A forró augusztust jól jellemzi, hogy a magasabb hegyeinkben is 20°C felett volt az elmúlt hónap középhőmérséklete.

Idén augusztusban országos átlagban csak 15,6 mm csapadék hullott: ez 74 százalékkal marad el az 1991–2020-as 30 éves átlaghoz, az 59,5 mm-hez képest. Így a mérések kezdete óta ez az augusztus volt a negyedik legszárazabb. A legszárazabb augusztus a 2012-ben volt, mindössze 7,5 mm havi csapadékátlaggal, a második az 1992-es augusztus 9,5 mm-rel, a harmadik helyen pedig az 1947-es augusztus áll 13,4 mm-rel.

Miskolc térségében viszont az idei augusztus volt a legszárazabb augusztus a mérések 1901-es kezdete óta. Az Alföldön többfelé 5 mm alatt maradt az elmúlt hónap csapadékösszege. 40 mm feletti összcsapadékot csak nagyon kevés helyen mértek augusztusban. (Időkép)