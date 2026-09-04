80 millió forint eszmei értékű orvosi piócákat találtak egy autóban Röszkén

Több ezer orvosi piócát találtak Röszkén egy osztrák rendszámú autó török sofőrjénél – írta Facebookon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV beszámolója szerint a sofőr azt mondta, nincs nála bejelentési kötelezettség alá eső szállítmány. A pénzügyőrök azonban az autóban lévő hűtőtáskában, gyümölcsök, zöldségek és ásványvizek alatt egy zsákba csomagolva 3209 darab, 10–14 centiméteres márványos orvosi piócát találtak.

A fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartozó, magyar nadálynak is nevezett állatok egyedenkénti eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány eszmei értéke körülbelül 80,2 millió forint.

A pénzügyőrök természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek, a piócákat a Szegedi Vadasparkba szállították.