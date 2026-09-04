Exkluzív képeket akartak csinálni tűzoltókról, ezért gyújtogatni kezdtek a német fotóriporterek

Német tűzoltó munka közben. A kép illusztráció, nem kellett semmit felgyújtanunk érte. Fotó: ROMAIN PERROCHEAU/AFP

Elég visszás módon ültette át gyakorlatba két német fotóriporter a „segíts magadon, az Isten is megsegít” mondást, azaz a hegy úgy odament Mohamedhez, hogy böri lett belőle. A 23 és 33 éves szabadúszó sajtófotósok exkluzív fotókat szerettek volna készíteni a tűzoltóság munkájáról, ezért úgy döntöttek, hogy maguk csinálnak nekik munkát. Üresen álló épületekben, erdőterületeken és mezőgazdasági földeken gyújtottak tüzet 2025 júliusa és szeptembere között Bitterfeld-Wolfen térségében.

Az idősebb férfit hatrendbeli gyújtogatás miatt egy év 11 hónap szabadságvesztésre ítélte a dessaui tartományi bíróság az MTI szerint. A tárgyalás során egyezség született közte és a bíróság között, ennek keretében a vádpontokat nagyrészt elismerte. A fiatalabb férfit hétrendbeli gyújtogatás miatt hat év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték. Az ítéletek még nem jogerősek.

Az ügyészség eredetileg összesen 17 rendbeli gyújtogatással vádolta a két fotóst. A bíróság szerint a tüzek több százezer eurós anyagi kárt okoztak. A vádirat szerint az sem zavarta őket, hogy a beavatkozó tűzoltók megsérülhetnek. A tűzgyújtás során ügyeltek arra is, hogy a lángok gyorsan terjedjenek, és nehezebb legyen az oltás. A két férfit 2025 szeptemberében egy használaton kívüli vasútállomás épületében keletkezett tűznél rendőrök érték tetten.