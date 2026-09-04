Magyar Péter: Marad a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

A Tisza-kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar szerint „az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén”.

Ezért a kormány „mindent mérlegelve” úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon.

Magyar Ceutát hozta fel érvként, ahol érvelése szerint súlyos határválság alakult ki a spanyol Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán, amit az embercsempész-hálózatok megpróbáltak kihasználni.

Magyar szerint a migrációs útvonalak napok alatt átrendeződhetnek, az embercsempészek keresik a gyenge pontokat.

„Egyetlen jogi rés, egy rosszul előkészített változtatás nagyon rövid idő alatt kezelhetetlen helyzetet teremthet. Magyarország kormánya ilyen kockázatot nem vállalhat.”

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A napi 1 milliós uniós bírságot igazságtalannak tartja, és hónapok óta tárgyalnak az EU-val egy olyan új magyar szabályozásról, „amely hatékonyan védi Magyarország és az Európai Unió külső határát, és megfelel az uniós jognak is”, de a megoldás még nincs meg. Arról beszélt, az év végéig hátralévő hetekben létrehozzák „azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét”.