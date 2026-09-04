Mocsai Lajos távozik a Testnevelési Egyetemet fenntartó alapítvány éléről

Szeptember 1-jétől a kétszeres világbajnok öttusázó, Gyenesei Leila vezeti a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumát, Mocsai Lajos távozik a testület éléről – írja a Népszava.
Az új kuratórium további tagjai Martos Éva Katalin, Sós Csaba, Rakaczki Zoltán és Vízkeleti Péter. Az egyetem közlése szerint az új testület előtt három kiemelt feladat áll: biztosítani az alapítvány jogszerű és átlátható működését, átvilágítani a 2021 és 2026 közötti időszakot, valamint előkészíteni és segíteni az alapítvány jogszabályban előírt megszüntetését. Emellett továbbra is feladata lesz az egyetem működésének támogatása.
Mocsai Lajos távozásával tizenkét év után ér véget egy meghatározó időszak a Testnevelési Egyetem életében. Mocsai 2014 és 2021 között az intézmény rektora volt, majd a modellváltás után, 2021 júniusától az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnökeként dolgozott.
Ahogy azt a lap is kiemeli, rektorságának egyik legfontosabb eseménye a Testnevelési Egyetem önállósodása volt. Az intézmény 2014. szeptember 1-jén vált ki a Semmelweis Egyetemből, és ismét önálló felsőoktatási intézményként működött tovább. Az ezt követő években jelentős állami támogatással nagyszabású fejlesztések indultak a campuson.
Mocsai Lajos ugyanakkor nem feltétlenül szakad el teljesen az intézménytől: rector emeritusként továbbra is kötődik a TF-hez, és a jövőben oktatói szerepben is részt vehet az egyetem munkájában.