Mocsai Lajos távozik a Testnevelési Egyetemet fenntartó alapítvány éléről

Szeptember 1-jétől a kétszeres világbajnok öttusázó, Gyenesei Leila vezeti a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet fenntartó Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumát, Mocsai Lajos távozik a testület éléről – írja a Népszava.

Az új kuratórium további tagjai Martos Éva Katalin, Sós Csaba, Rakaczki Zoltán és Vízkeleti Péter. Az egyetem közlése szerint az új testület előtt három kiemelt feladat áll: biztosítani az alapítvány jogszerű és átlátható működését, átvilágítani a 2021 és 2026 közötti időszakot, valamint előkészíteni és segíteni az alapítvány jogszabályban előírt megszüntetését. Emellett továbbra is feladata lesz az egyetem működésének támogatása.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Mocsai Lajos távozásával tizenkét év után ér véget egy meghatározó időszak a Testnevelési Egyetem életében. Mocsai 2014 és 2021 között az intézmény rektora volt, majd a modellváltás után, 2021 júniusától az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnökeként dolgozott.

Ahogy azt a lap is kiemeli, rektorságának egyik legfontosabb eseménye a Testnevelési Egyetem önállósodása volt. Az intézmény 2014. szeptember 1-jén vált ki a Semmelweis Egyetemből, és ismét önálló felsőoktatási intézményként működött tovább. Az ezt követő években jelentős állami támogatással nagyszabású fejlesztések indultak a campuson.

Mocsai Lajos ugyanakkor nem feltétlenül szakad el teljesen az intézménytől: rector emeritusként továbbra is kötődik a TF-hez, és a jövőben oktatói szerepben is részt vehet az egyetem munkájában.