Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját

Csütörtökön egy ember életét vesztette, miután két autó frontálisan ütközött a fővárosban a IX. kerületi Soroksári úton.





A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette, utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba, a másik autó vezetője és utasa az elsődleges adatok szerint könnyű sérülést szenvedett. Mint írták, a baleset feltételezett okozójával, a 34 éves férfival szemben alkalmazott kábítószer-gyorsteszt pozitív lett.

A rendőrök a helyszínen szemlét tartottak, lefoglalták a balesetben érintett járműveket, valamint beszerezték és elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit. Mivel a férfinál és utasánál is felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja, mindkettőjüktől mintát vettek, a balesetet okozó sofőr tesztje pozitív lett.

A rendőrség tájékoztatása szerin a férfi a kihallgatása során nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen nem élt panasszal. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. (MTI)