Ruszin-Szendi szerint NER-es módszerekkel támadják a katonai nemzetbiztonság élére jelölt Szuvák Attilát, Hadházy szerint épp ez idézi a régi rendszert

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter pénteken Facebook-videóban állt ki a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgatói posztjára jelölt Szuvák Attila mellett, miközben a HVG korábbi cikkeire „régi NER-stílust” emlegetve reagált. A lap a közelmúltban több írásban is foglalkozott Szuvák jelölésével, és forrásaira hivatkozva azt állította, hogy a kinevezés komoly szakmai és jogi aggályokat váltott ki a szolgálaton belül.

„Bizonyos újságírók, illetve magukat mértéktartónak tartó médialapok újra elővették a régi NER-stílust. Kedves újságírók, vagy magukat oknyomozónak nevező újságírók! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy én a Magyar Honvédségnél és a KNBSZ-nél nem észleltem semmilyen szivárgást”

– mondta Ruszin-Szendi. Szerinte azok, akik nem elégedettek Szuvák főigazgatói kinevezésével, „a NER-t szolgálták, és természetesen elkövetnek mindent régi NER-es módszerrel, hogy befeketítsenek bárkit”, de a miniszter szerint őt nem tudják befolyásolni.

Fotó: Németh Dániel/444

A HVG korábban azt írta, hogy a KNBSZ állományában „döbbenet és értetlenség” fogadta Szuvák Attila jelölését. A lap forrásai szerint ennek oka elsősorban az, hogy a jelölt nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciával és megfelelő vezetői tapasztalattal. Ezek után a Sándor-palota jogi akadályokra hivatkozva nem volt hajlandó megerősíteni Szuvák tábornoki kinevezését, amire szüksége lenne ahhoz, hogy a KNBSZ főigazgatói posztját elfoglalhassa.

Az ügyet tovább élezte Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró csütörtöki beszámolója. Eszerint a lap forrásai után kutatva a KNBSZ húsz aktív, illetve korábbi állományi tagról gyűjthet információkat olyan korlátozott megfigyelési eszközökkel, amik alkalmazásához nem szükséges sem bírói, sem miniszteri engedély. Ezek elrendeléséről az ideiglenesen a szolgálat élén álló Szuvák Attila akár saját hatáskörben is dönthetett. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanakkor erre az állításra nem tért ki pénteki videójában.

A miniszter bejegyzéséhez Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő is hozzászólt. Élesen bírálta Ruszin-Szendit, és felidézte több korábbi ügyét is, köztük a honvédség tisztikarának kirúgását, egymilliárdos szolgálati lakását, valamint honvédségi luxus jetek használatát. Hadházy azt írta:

„Ha valaki nekem 2013-ban elmondja, hogy a Fidesz bukása után Orbán egyik korrupt tábornoka (…) miniszterré menti át magát, kinevetem”.

A volt képviselő különösen azt kifogásolta, hogy Ruszin-Szendi szerinte támadó hangnemben beszél a független sajtóról.

„De ha azt is elmondták volna, hogy lesz képe az Orbán rendszere ellen küzdő független újságírókról ilyen hangnemben beszélni, akkor lehet, hogy soha nem kezdek bele az Orbán-rendszer elleni küzdelembe”

– írta, ahogy azt is: amennyiben igazak azok az értesülések, hogy független újságírókat vagy azok forrásait megfigyelik, akkor szerinte az Orbán-rendszer valójában nem tűnt el teljesen.