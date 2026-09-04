Többé nem kell póráz a segítő kutyákra sétáltatáskor

Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha egyértelműen felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés – döntött a kormány a csütörtöki Magyar Közlöny szerint. Az indoklás szerint a segítő kutyákra már így is több területen eltérő szabályok vonatkoznak, az állatok jólétére tekintettel és a gazdákkal való együttműködés javítása érdekében könnyítik meg a sétáltatást.

Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

A jogszabály hozzáteszi, hogy a póráz nélküli sétáltatás csak akkor lehetséges, ha a segítő kutyán a „kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés világosan felismerhető”. A rendelet a hétvégén lép hatályba.