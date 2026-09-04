Valaki annyira vágyott az ingyen sörre, hogy ellopott 33 ezer liter Guinness-t

Elloptak nagyjából 70 ezer pintnyi, azaz 33 122 liter Guinness sört egy liverpooli raktárból, írja az AP hírügynökség a helyi rendőrség információi alapján. A lopott áru összesen 115 ezer font, azaz nagyjából 56 millió forint értékű.

A sört eredetileg kocsmákba szállították volna a raktárból két tehervontatóval, ám hétfő éjjel két sofőr jelent meg a városhoz közeli Runcorn ipari parkban, és egyszerűen elvontatták a 800 hordónyi szállítmányt. A hatóságok nemcsak a sört, hanem az összesen 50 ezer font (kb. 21 millió forint) értékű járműveket is keresi. Ebben a lakosság segítségét kérték.

A rendőrség szóvivője azt nyilatkozta: