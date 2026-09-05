Feloszlatta magát az aszódi képviselőtestület, még az idén időközi választás jöhet

Egyhangúlag megszavazta önfeloszlatását Aszód képviselő-testülete a Pest Vármegyei Kormányhivatal által összehívott rendkívüli ülésen. Így a Pest megyei településen várhatóan még 2026 vége előtt időközi önkormányzati választást tartanak.

Győrfiné Hajdú Szilvia (Fidesz-KDNP) polgármester beszédet mond a március 15-i ünnepi megemlékezésen az aszódi Petőfi Múzeum előtt 2026. március 14-én.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

A testület ötfős, független többsége már április végén benyújtotta az erre vonatkozó indítványt, ám Győrfiné dr. Hajdú Szilvia fideszes polgármester – a jegyző és az aljegyző asszisztálása mellett – hónapokon át elszabotálta a döntéshozatalt és a törvényességi felhívásokat. Miután a polgármester a kormányhivatal által kijelölt augusztus 21-i határidőig sem hívta össze az ülést, a felügyeleti szerv maga intézkedett, és szeptember 4-ére tűzte ki azt.

Az ülést az Aszódi Városháza helyett a járási hivatal egyik kistárgyalójában kellett megtartani, mivel a városháza aznap zárva tartott és ügyfélfogadás sem volt. A tanácskozástól a polgármester, a fideszes képviselők, valamint a jegyző és aljegyző is távol maradtak. A minősített többséget alkotó független képviselők azonban jelen voltak, így a kormányhivatal törvényességi felügyelete mellett név szerinti szavazással, érdemben meghozták a feloszlatásról szóló döntést.

A független képviselők döntésüket azzal indokolták, hogy a polgármester hivatalba lépése óta folyamatosak voltak a botrányok: cenzúra, átláthatatlan ingatlanértékesítések, a teljes városházi gárda lecserélése és a pártpolitikai érdekek erőltetése jellemezte a városvezetést. (via Kontroll)