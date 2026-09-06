Boszniai füst lepte el Split környékét

Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Peljesac-félszigetig fehéres köd lepte el a tájat, a levegőben lévő szálló por koncentrációja pedig a szokásos többszörösére emelkedett.

A Bosznia-Hercegovina déli részén, Tomislavgrad és Rama között pusztító erdőtűz füstjét a szombat este megerősödött szél sodorta az Adriai-tenger partvidéke felé. Vasárnapra Split környékétől a Peljesac-félszigetig nagy területet borított be a füst, ami Brac szigetéről is jól látható. A térségben erős égett szag volt érezhető vasárnap.

A dalmát tengerpart Fotó: DAMARIN VINCENT / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A Split-Dalmácia megyei közegészségügyi intézet mérései szerint a szálló por koncentrációja a megye egész területén, a szigeteken is a megszokottnál többször magasabb. A légszennyezettség az Európai Unió hatfokozatú skáláján 2-es, illetve 3-as szintet ért el.

A horvát kormány vasárnap jóváhagyta, hogy a horvát légierő két Canadair CL-415 típusú tűzoltó repülőgépe és személyzete Bosznia-Hercegovinába induljon, és bekapcsolódjon a Prozor-Rama térségében pusztító tűz oltásába. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a döntés előtt telefonon egyeztetett Borjana Kristo boszniai miniszterelnökkel, aki Horvátország segítségét kérte az erdőtűz megfékezéséhez. (Dalmatinskiportal/MTI)