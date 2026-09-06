Ha van sírásó-nagyhatalom Magyarországon, akkor az Hajdúböszörmény

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  • Szombaton rendezte meg kilencedszer az országos sírásóversenyt a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) a nyergesújfalui köztemetőben.
  • A versenyen a temetkezési vállalatok kétfős sírásócsapatai indulhatnak, hogy adott időre adott méretű sírgödröt ássanak, amit később – már különdíjért – vissza is kell hantolniuk.
  • Hajdúböszörmény – egészen pontosan a Paraklétosz Nonprofit Kft. – akkora sírásó-nagyhatalom, hogy két csapattal képviseltette magát, ebből az egyik a tavalyi után az idei versenyt is megnyerte. A precízen kialakított 2,5 köbméteres gödröt (80x200x160 cm) kevesebb mint másfél óra alatt abszolválták.
  • Összesen 19 csapat indult a versenyen.
  • Idén nincs riport hőkupola nélkül: az extrém szárazság miatt szokatlanul kemény volt a talaj, aminek így nemcsak lapáttal, de csákánnyal is érdemes volt nekiesni.
Fotó: Bankó Gábor/444
A Csontbrigád a debreceni AKSD Kft-től
Fotó: Bankó Gábor/444
Urnából sorsolták ki, hogy melyik csapat a kijelölt versenyterület melyik parcelláján áshat
Fotó: Bankó Gábor/444
Ecseri Attila és Ecseri Csaba az M. Szabó és Társai Bt.-től magabiztosan hozta a harmadik helyet
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
Legalább egy szponzorsátor minden rendezvényre kell
Fotó: Bankó Gábor/444
A hajdúböszörményi B-közép és az átmeneti egyszemélyes cserepad
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
Zsűrizés: az elkészült sírgödrök méretének ellenőrzése kalodával
Fotó: Bankó Gábor/444
Hantolás
Fotó: Bankó Gábor/444
A dobogó, a tetején Kiss Lászlóval és Nagy Róberttel Hajdúböszörményből (a második fokán Lődi Imre és Krucsai Zsolt a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. színeiben, a harmadikon Ecseriék)
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
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