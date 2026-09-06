Ha van sírásó-nagyhatalom Magyarországon, akkor az Hajdúböszörmény

Szombaton rendezte meg kilencedszer az országos sírásóversenyt a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) a nyergesújfalui köztemetőben.
A versenyen a temetkezési vállalatok kétfős sírásócsapatai indulhatnak, hogy adott időre adott méretű sírgödröt ássanak, amit később – már különdíjért – vissza is kell hantolniuk.
Hajdúböszörmény – egészen pontosan a Paraklétosz Nonprofit Kft. – akkora sírásó-nagyhatalom, hogy két csapattal képviseltette magát, ebből az egyik a tavalyi után az idei versenyt is megnyerte. A precízen kialakított 2,5 köbméteres gödröt (80x200x160 cm) kevesebb mint másfél óra alatt abszolválták.
Összesen 19 csapat indult a versenyen.
Idén nincs riport hőkupola nélkül: az extrém szárazság miatt szokatlanul kemény volt a talaj, aminek így nemcsak lapáttal, de csákánnyal is érdemes volt nekiesni.