Kábítószer miatt ítéltek halálra egy bűnügyi tévés műsorvezetőt Egyiptomban

Droglabor és kábítószerterjesztés miatt halálra ítéltek Egyiptomban egy ismert tévés műsorvezetőnőt 11 másik emberrel együtt. Sarah Khalifa egy bűnügyi műsort vezetett, miközben volt egy plasztikai sebészeti klinikája és egy produkciós cége is. A bíróság szerint azonban ennél szélesebb volt a portfóliója.

Sarah Kalifa Fotó: Instagram.com / Sarah Kalifa

Az ítélet szerint a 39 éves műsorvezető a többi vádlottal együtt szervezett bűnbandát működtetett, kábítószerek előállításához szükséges alapanyagokat terjesztettek terjesztésével foglalkozott, és engedély nélküli fegyvereket és lőszert is találtak náluk. A hatóságok 750 kilogramm szintetikus kábítószert és a gyártáshoz használt alapanyagot foglaltak le, és két laboratóriumként hasznát lakást is találtak - írja a Guardian.

Az ítélet elsőfokú, vagyis még lehet fellebbezni ellene. Egyiptomban többek között szándékos emberölésért, terrorizmusért, nemi erőszakért és kábítószer-kereskedelemért is kiszabható halálos ítélet. 2025-ben 541 halálos ítéletet hoztak az országban, amivel valószínűleg Egyiptom az első ötben van a világon - az élen Kna és Irán áll.