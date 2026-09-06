Már megint megdőlt az országos melegrekord

Szombaton ismét megdőlt az országos melegrekord, a korábbi, 2025-ben abszolvált csúcs alig egy évet élt - közölte a HungaroMet.

Szombaton ugyan hidegfront vonult át az ország felett, de előtte még az Alföld délkeleti részein 35 Celsius-fok köré is felmelegedett a levegő. Békés megyében, Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Fotó: Facebook / Hungaromet Zrt.

A 36 fok így új napi országos melegrekordot jelent, ugyanis az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, ezt tavaly mérték Körösladányban és Körösszakálon.