Mindössze kilenc érvényes szavazat született a polgármester-választáson Pusztaapátiban

Egyetlen jelöltként Nagy Lajost (független) választották vasárnap polgármesternek a zalai Pusztaapátiban, ahol a kétfős képviselő-testületbe is új tagok kerültek. A szavazásra jogosult 21 lakó közül 17-en szavaztak. A polgármesterre leadott szavazatok között azonban nyolc érvénytelen volt, de a választás ennek ellenére eredményes lett, így az eddig képviselőként tevékenykedő Nagy Lajos tölti be a tisztséget.

A három független képviselőjelölt közül Bogdán Gábor és Bejó László kapta a legtöbb szavazatot, mindketten újonnan kerültek be a képviselő-testületbe. Pusztaapátiban a korábbi polgármester és az alpolgármester közötti személyes ellentét vezetett odáig, hogy a két akkori képviselő írásban kezdeményezte a testület feloszlatását, amit minősített többséggel meg is szavaztak. (MTI)