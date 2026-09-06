Osztálykiránduláson zuhant szakadékba a busz, húsz gyerek halt meg a Zöld-foki szigeteken

Legalább 24-en meghaltak a Zöld-foki-szigeteken, amikor egy iskolai kiránduláson harminc méteres szakadékba zuhant egy középiskolásokat szállító busz szombaton. A busz végül egy nehezen megközelíthető patakmederben állt meg. A mentést a meredek, sziklás terep is nehezítette.

Fotó: Instagram.com / CVBP

A buszon egy helyi gimnázium diákjai utaztak a Fogo szigetére szervezett tanévkezdés előtti kiránduláson. A balesetben huszan a helyszínen, négyen a kórházban haltak meg, két lány pedig életveszélyes állapotban van. Az áldozatok között van a sofőr is - a hatóságok egyelőre nem tudják, miért tért le a busz az útról.