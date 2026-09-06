Soha nem vertek még el ennyi pénzt az angol futballklubok, mint idén – de akkor miért igazolnak külföldre a sztárjaik?

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A most lezárult átigazolási időszak egyik legfeltűnőbb trendje volt, hogy tovább folytatódik az angol labdarúgók külföldre áramlása. Miközben alig egy évtizeddel ezelőtt volt idény, amikor egyetlen angol sem játszott külföldi topligákban (Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1), most 37-et számoltunk össze – soha nem voltak még ennyien. Nem is olyan régen rendkívül ritkán hagyta ott angol a világ legmagasabb fizetéseket kínáló ligáját, ma már ez egyre gyakoribb. Mi az oka a radikális változásnak?

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Tíz éve senki, most a fél válogatott

Akik azelőtt kezdték követni a nemzetközi futballt, hogy a Premier League maga alá gyűrte volna a konkurenciát, azoknak nem lehet szokatlan, hogy angol játékosok külföldre veszik az irányt: Kevin Keegan hiába játszott Európa akkor talán legjobb klubcsapatában, a Hamburg el tudta csábítani a Liverpooltól, majd a nyolcvanas évektől a legjobbak közül többen a csúcson lévő olasz ligába igyekeztek, akárcsak a skót, walesi vagy ír klasszisok, mint Graeme Souness, Ian Rush vagy Liam Brady. Az angol kupacsapatok Heysel-tragédiát követő eltiltása után még többen igazoltak külföldre, a Barcelonában játszó Gary Linekertől az Olympique Marseille-ben villogó Chris Waddle-ig. De aztán megalakult a Premier League, és a kilencvenes évek közepétől kezdve már a külföldi sztárok is Angliába igyekeztek.

Innentől kezdve csak a sztárklubok engedhették meg maguknak, hogy angol világklasszisokat igazoljanak – mint a David Beckhamet vagy Michael Owent szerződtető Real Madrid –, később már azok sem. Ez utóbbi azzal is összefüggésben volt, hogy a nagyzolóan „aranygenerációnak” nevezett, Beckham, Scholes, Owen, Lampard, Gerrard fémjelezte nemzedék kiöregedése után el is fogytak az angol világklasszisok. A még nyomósabb indok pedig az volt, hogy a Premier League-ben sokszor a középcsapatok is jobb fizetést kínáltak, mint a kontinens sztárklubjai, így aztán a 2000–01-es és a 2016–17-es szezon között a La Ligában, a Bundesligában, a Serie A-ban és a Ligue 1-ben szereplő összes angol játékost egy kézen meg lehetett számolni egy-egy idényben.

Most viszont ott tartunk, hogy a PSG kivételével mindegyik nagy sztárklub foglalkoztat már angolt, és egyre gyakrabban tesznek így a kevésbé tehetős csapatok is.