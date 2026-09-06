Véletlenül egy madárrajhoz riasztották a lengyel hadsereget

Egy Fehéroroszország felől érkező, azonosítatlan objektum miatt riasztották vasárnap a lengyel hadsereg hadműveleti parancsnokságát. A radarok által észlelt objektum ellenőrzésére egy szolgálatban lévő Mi-24-es helikoptert is kiküldtek. Közben a lengyel légtér egy részén korlátozták a légiforgalmat, hogy a hadsereg zavartalanul végrehajthassa az intézkedéseket. A vadászrepülőgépek készültségét is növelték, és lerövidítették a riasztásuktól a felszállásig szükséges időt arra az esetre, ha szükség lenne rájuk.

Lengyel Mi-24 -es helikopter Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Pár órával később a Fegyveres Erők Hadműveleti Parancsnoksága az elvégzett ellenőrzés eredményeként megállapította, hogy a radarrendszerek által rögzített jelek nem álltak összefüggésben a lengyel légtér megsértésével, és azokat egy nagy madárraj okozta, aminek átrepülését a légtér megfigyelésére szolgáló rendszerek rögzítették. (Rzeczpospolita)