A rekordalacsony vízállást kihasználva átgyalogolt a Tiszán egy férfi

Gyerekkori álmát váltotta valóra Doroszlai Dénes, aki csaknem negyven éve tervezte, hogy egyszer gyalog kel át a Tiszán, és most, a rekordalacsony vízállást kihasználva végre is hajtotta az akciót.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a nyugdíjas férfi a két part közötti, mintegy 125 méteres távolságot nem egészen három perc alatt tette meg. Az ötlet még gyerekkorában fogalmazódott meg benne, amikor látta, hogy a Tiszán közlekedő egyik utasszállító hajó az alacsony vízállás miatt elakadt.

Doroszlai előre megtervezte az átkelést, direkt egy viszonylag keskeny szakaszt választott Tiszabőnél. Az akciót Doroszlai nővére videóra is vette. A felvételen látszik, hogy a víz az út nagy részén nagyjából combközépig ért, és csak az átkelés végén merült derékig a folyóba.

A vízügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás ellenére veszélyes lehet gyalog bemenni a folyóba, különösen a fürdésre nem kijelölt helyeken. Doroszlai sem ajánlja másoknak, hogy megpróbálják utánozni.