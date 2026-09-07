Felmentették a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgatóját

Pósfai Gábor belügyminiszter hétfői hatállyal felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NSÜ Zrt.) elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert.

A BM közleménye szerint a miniszter – mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője – az NSÜ Zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. Az átmeneti vezető elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése.

Az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben írnak majd ki pályázatot.

Az NSÜ fő feladata – a honlapjuk szerint – a hazai olimpiai központok, stratégiai sportlétesítmények, multifunkciós csarnokok és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épült tanuszodák fenntartása és működtetése. Bíró 2023. január 1-től irányította a szervezetet.

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár július közepén jelentette be, hogy vizsgálat indult az NSU kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállománya, benne a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban.

Bíró Péter Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

„A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal"

- írta. Hozzátette: a korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt, és az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az a határozott idő lejárta előtt nem felmondható. A vizsgálat a posztja szerint kiterjed arra, hogy „indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket”.