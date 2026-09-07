Kivezettetéssel fenyegették a lakosokat, botrányosan indult a debreceni akkuügyi közmeghallgatás

Kaotikus körülmények között kezdődött hétfő délután Debrecenben az EcoPro katódgyáráról szóló közmeghallgatás: a sajtó képviselőivel arról vitáztak, honnan készíthetnek felvételeket, egy videózó lakost kivezetéssel fenyegettek, miközben többször is bezárták a terem ajtaját, és több tucat érdeklődő rekedt odakint – írta tudósításában a Debreciner.

Debrecenben három és fél év után először tartottak akkumulátoripari ügyben valódi, személyes jelenléttel járó közmeghallgatást. Azért volt erre szükség, mert a dél-koreai EcoPro az egységes környezethasználati engedélyének módosítását kérte, miután új terméket akar bevezetni debreceni katódgyárában.

Az EcoPro debreceni gyára. Forrás: EcoPro

A Debreciner korábban arról írt, hogy a cég által megrendelt környezeti hatástanulmány számos korábbi szabályszegést és bírságot sorol fel. A lap szerint olyan eset is előfordult, amikor a hatóság embereit nem engedték be az üzem területére. A hétfői közmeghallgatás nyitó prezentációiban ezekről a szabályszegésekről és bírságokról sem a cég, sem a hatóság képviselői nem beszéltek.

A lap szerint a kormányhivatal jelentős biztosítással készült a Kölcsey Központban tartott eseményre, a terem előtt biztonsági őrök végezték a beléptetést, az érkezők táskáit és holmiját is átvizsgálták.

A teremben ezután a kormányhivatal munkatársai azt közölték a sajtó képviselőivel, hogy kép- és hangfelvételt csak hátulról készíthetnek. Ezt több médium munkatársai vitatták, arra hivatkozva, hogy a korlátozás akadályozza a sajtót a nyilvánosság tájékoztatásában. Hosszas vita után végül nem vezették ki az újságírókat.

Vojtkó Ferenc moderátor, a fideszes vezetésű debreceni önkormányzat tulajdonában lévő Médiacentrum Debrecen munkatársa ezután arra figyelmeztette a résztvevőket, hogy az eseményen a közönség nem készíthet kép- és hangfelvételt, erre csak a sajtó jogosult. Amikor az EcoPro egyik szakértőjének prezentációja közben egy lakos videózni kezdett a telefonjával, Vojtkó közölte: aki nem tartja be a házirendet, azt kivezettetik.

A Debreciner beszámolója szerint ekkor gyorsan nőni kezdett a feszültség, és több résztvevő tiltakozásképpen elhagyta a termet. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület egyik tagja közben arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan kint rekedtek, mert a szervezők bezárták az ajtót, és az újonnan érkezőket nem engedték be.

A tiltakozás miatt ötperces szünetet rendeltek el, hogy a kint várakozók bejuthassanak. A lap úgy tudja, addigra körülbelül harminc embert tartóztattak fel a termen kívül, köztük helyi önkormányzati képviselőket is. A közmeghallgatás ezután újabb prezentációval folytatódott, amit bekiabálások szakítottak meg. A szervezők közben ismét bezárták a terem ajtaját, majd rövidesen újabb szünetet rendeltek el, hogy az időközben érkező érdeklődőket is beengedjék. A Debreciner szerint ezután az ajtót ismét bezárták.

A debreceni az EcoPro első Dél-Koreán kívüli üzeme, ahol az európai piac számára évi 108 ezer tonna katódanyag előállítását tervezik, ami 1,3 millió elektromos autó akkumulátorának gyártásához elegendő mennyiség. Ráadásul az EcoPro és a Samsung SDI 2023 végén öt évre szóló, 34 milliárd dolláros beszállítói szerződést írt alá, amivel a gödi Samsung előre le is kötötte a még csak építés alatt álló debreceni üzem gyártókapacitásának nagy részét. A cég dél-koreai tulajdonosát néhány hónappal azután tartóztatták le, hogy Szijjártó Péterrel közösen letette ennek a debreceni üzemnek az alapkövét.