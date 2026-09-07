Trump átnevezné Új-Mexikó államot Új-Amerikára

Donald Trump amerikai elnök vasárnap arra célozgatott, hogy Új-Mexikó államot „Új-Amerikának” kellene nevezni, amikor egy grafikát tett közzé az államról az új elnevezéssel, néhány nappal azután, hogy végrehajtási rendeletet írt alá az Ontario-tó „Amerika-tóra” történő átnevezéséről.

A Truth Socialön közzétett, majd a Fehér Ház által az X-en is megosztott képen az állam körvonala látható. A „Mexico” szót pirossal áthúzták, és az „America” szót írták a helyére. A képhez nem fűztek magyarázatot. A Fehér Ház nem jelentett be kezdeményezést Új-Mexikó átnevezésére.

Trumpnak van hatásköre arra, hogy megváltoztassa például vízfelületek elnevezését, az államok hivatalos átnevezésére azonban alkotmányosan nincs lehetősége, ehhez az adott államon belül kellene megindítani a folyamatot. Amellett, hogy az Ontario-tó nevét a rendszerben a múlt hónap végén megváltoztatták, Trump 2025 januárjában, hivatalba visszatérésének első napján szintén végrehajtási rendelettel nevezte át a Mexikói-öblöt Amerika-öbölre.

Michelle Lujan Grisham, Új-Mexikó demokrata párti kormányzója a bejegyzésre reagálva azzal vádolta Trumpot, hogy megpróbálja elterelni az amerikaiak figyelmét az iráni háború katasztrofális következményeiről, és hangsúlyozta, hogy „Új-Mexikó neve nem vita tárgya”. (CNN)