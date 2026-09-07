Túlfutott és kigyulladt az Amazon teherszállító gépe a miami reptéren, több járművet magával sodort

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Az Amazon Air teherszállító repülőgépe leszálláskor túlhajtott a kifutópályán a Miami Nemzetközi Repülőtéren; öt ember életét vesztette, további öt pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A Boeing 767-300-as teherszállító repülőgép egy Puerto Ricó-i reptérről indult, és helyi idő szerint nem sokkal 14 óra előtt ütközött, majd több járművet is elsodort. Az Amazon közölte, hogy „szoros együttműködésben áll a helyi hatóságokkal és tisztviselőkkel, hogy pontosan kiderüljön, mi történt”.

Miami-Dade megye hatóságainak közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, három embert válságos, kettőt súlyos állapotban ápolnak kórházban.

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Ray Jadallah tűzoltóparancsnok szerint több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a Boeing összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilótafülkét.

A gép kigyulladt, és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységével vonult ki az oltást megkezdeni. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták.

Az ügyet a Szövetségi Légiügyi Hivatal vizsgálja, míg az Amazon Air megerősítette, hogy egy, a céghez tartozó, de külső partner által működtetett repülővel történt baleset landolás közben. Részleteket nem közöltek, csupán annyit, hogy „jelenleg a prioritás minden érintett biztonsága, jólléte és ellátása, valamint támogatása”. (BBC, MTI)