Egy hindu csoport kérésére kiparancsolták a női dolgozókat az Eiffel-toronyból

Sztrájkoltak az Eiffel-torony dolgozói hétfőn, miután egy hindu turistacsoport azt követelte, hogy a toronyban dolgozó női alkalmazottak menjenek el – és a vezetőség ennek a kérésnek, nehezen érthető módon, eleget tett.

A Bocsaszanvaszi Aksar Szváminarajan Szanszta (BAPS) nevű hindu csoport mintegy száz tagja jött szombaton megtekinteni az Eiffel-tornyot. „A küldöttség látogatása alatt a nőket arra kérték, hogy hagyják el posztjaikat, és azt férfiak vegyék át” – nyilatkozta az egyik szakszervezeti vezető.

A BAPS szerzetesei ceremóniáznak Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Az üzemeltető (SETE) bocsánatot kért a dolgozóktól az eset miatt, kedden pedig ismét megnyitották a látogatók előtt Párizs egyik legnépszerűbb látványosságát.

A közleményük szerint a toronyban dolgozók megdöbbentőnek és sértőnek találták a hindu küldöttség kérését, amely „szembemegy a férfiak és nők egyenlőségéről vallott meggyőződéssel”, a SETE pedig a maga részéről elismerte, hogy a delegáció feltételeit nem kellett volna előzetesen elfogadnia. Ariel Weil, a SETE igazgatója kiemelte: a vállalat elkötelezett a Francia Köztársaság értékrendje, köztük a nők és férfiak közötti egyenőség elve mellett.

Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak. „A nemi egyenlőség nem torpanhat meg történelmi emlékműveink bejáratánál, illetve sehol máshol a városban. Mindenhol be kell tartani, mindenkinek.” De rajta kívül is szinte minden politikai szereplő, a kormányzó középtől a széljobbig, sietett leszögezni, hogy egyenlőség van stb.

Az ily módon reflektorfénybe került hindu csoport az X-en azt írta: sajnálják, ha a kérés „bárkit megsértett volna”. Egyébként a közösség vasárnap szentelte fel első nagy temlpomát Párizs külvárosában. (BBC, MTI)