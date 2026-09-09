250 millió forintért egy luxus üdülőparadicsomból adta a tanácsokat a kecskeméti önkormányzat főtanácsadója

Az elmúlt években mintegy 250 millió forint közpénzért adott tanácsokat a kecskeméti önkormányzat főtanácsadója, Csapó Ágnes, mindezt egy távoli luxus üdülőparadicsomból tette, közölte Király József, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője és frakcióvezetője. Az ügy miatt hűtlen vagy hanyag kezelés gyanúja miatt feljelentést is tettek a rendőrségen.

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Csapó Ágnes 2013 és 2018 között a kecskeméti AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetési feladatait látta el. Érdekeltségébe tartozik továbbá a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft., Csapó Ágnes és Szemereyné Pataki Klaudia korábban együtt is dolgoztak az AIPA-ban. Szemereyné 2013 májusáig vezette ügyvezetőként a céget, akkor még önkormányzati képviselőként. 2014-ben Kecskemét polgármesterévé választották Szemereynét, 2016-ban pedig az önkormányzat többségi tulajdonába került az AIPA. Csapó 2024 októberében lett önkormányzati főtanácsadó.

Király kérdésére az önkormányzat elárulta, hogy Csapó „feladatát közszolgálati jogviszonyban, távmunka keretében” látja el, fizetése pedig havi bruttó 1,45 millió forint az idei évtől kezdődően.

Király József a KecsUP-nak korábban arról beszélt, hogy Csapó Ágnes külföldön él, és onnan online vagy telefonon keresztül a város különböző gazdasági társaságainak nemcsak tanácsokat, hanem sokszor utasításokat is ad, még vezetői értekezleteken is részt vesz online meeting formában. (KecsUP)