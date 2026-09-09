A Mi Hazánkban kötött ki a magyar jégkorong-válogatott korábbi kapusa

Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke vendégül látta Hetényi Zoltánt, a magyar jégkorong-válogatott volt kapusát – tudatta ő maga a Facebookon. Nem egyszerű vendégeskedésről volt szó, ahogy az kiderül a továbbiakból:

„Zoltán maga jelentkezett a Mi Hazánkba. Mint elmondta, nemzeti neveltetése, erdészházban töltött gyermekkora, a trianoni trauma fájdalma mind-mind közénk hozta.”

Dúró ezután felsorolta Hetényi önéletrajzának fontosabb pontjait (vadgazda mérnöki alapdiploma, sportközgazdász és állattenyésztő mérnök mester, doktorandusz Debrecenben – és még aktívan jégkorongozik is).

„Büszkék vagyunk rá, hogy minket választott. Sport, mezőgazdaság, gyermekek egészsége, vidékfejlesztés, nemzetegyesítés: biztos, hogy a Mi Hazánkban megtalálja a helyét Magyarország újjáépítésében” – foglalta össze a Mi Hazánk alelnöke a legújabb igazolást.

Hetényit a Magyar Jégkorongszövetség tavaly decemberben interjúvolta annak apropóján, hogy a hét játékosává választották, akkor azt írták róla: „[m]int a jó bor, a korral Hetényi Zoltán is csak nemesedik”, ő maga pedig a sportpályafutása melletti tudományos pályáját összegezve azt nyilatkozta:

„egy utolsó idényben szeretnék még úgy odaállni a vonalra, vagy leülni a kispadra, hogy Dr. Hetényi.”

A 38 éves Hetényi Zoltán az Erste Ligában érdekelt DEAC kapusa, emellett sokszoros válogatott, 7 világbajnokságon vett részt, két alkalommal A csoportos tornákon is védett.