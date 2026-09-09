Bűnösnek vallotta magát a 22 éves szingapúri férfi, miután ellopott mintegy 76 milliárd forintnyi kriptovalutát

Bűnösnek vallotta magát az a szingapúri férfi az Egyesült Államokban, akit bűnszervezetben elkövetett zsarolással vádoltak, miután megszervezte az egyik legnagyobb kriptovaluta-lopást. A 22 éves Malone Lam beismerte, hogy a barátaival összefogva 245 millió dollár (jelenlegi árfolyamon 76,6 milliárd forint) értékű bitcoint lopott el, majd tisztára mosta a pénzt. Mindezt 2023 októbere és 2025 májusában folytatta.

Manole Lam Fotó: Broward megyei sheriffhivatal

Az Igazságügyi Minisztérium adatai szerint a férfi és társai a pénzt arra használták fel, hogy esténként akár 500 000 dollárt (több mint 150 millió forint) is elköltsenek éjszakai klubokban. Emellett különleges autókból álló flottát is vásároltak. Lamra 20 év börtön várhat.

Manole Lam Fotó: Az USA Igazságügyi Minisztériuma

A férfi 14 éves korában otthagyta a középiskolát Szingapúrban, majd 2023 októberében az Egyesült Államokba utazott és ott is maradt. Bűntársaival, akik Kaliforniából, Connecticutból, New Yorkból, Floridából és az Egyesült Államokon kívülről érkeztek, egy online játékplatformon ismerkedett meg Lam. Ő volt a bűnszervezet vezetője, ő szúrta ki az áldozatokat és koordinálta a bűnözőket.

Az Igazságügyi Minisztérium szerint bizalmas információkat csaltak ki az emberektől, vagy épp az otthonukba betörve jutottak hozzá a szükséges adatokhoz, hogy kiürítsék az áldozatok kriptovaluta-tárcáit.

A luxusautó-flotta Fotó: Az USA Igazságügyi Minisztériuma

Az Igazságügyi Minisztérium szerint volt, amikor több tízezer dollár értékben vásároltak Hermès Birkin kézitáskákat, majd azokat éjszakai klubokban dobálták be a tömegbe.

Bűnszervezetét akkor számolták fel, amikor az FBI ügynökei 2024 szeptemberében letartóztatták őt és egy társait. (BBC)