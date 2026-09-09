Egy hatalmas víznyelő alakult ki Nicholas Cage malibui háza előtt

A becslések szerint egy 9,1-szer 9 méteres víznyelő alakult ki a malibui háznál, ami miatt beomlott a kocsifelhajtó. Nicholas Cage 2024-ben vásárolta meg a házat.

A közelben lakók elmondása szerint először csak egy 2,4 méteres víznyelő alakult ki, de ekkor még senki sem aggódott komolyan, de aztán „elszabadult a pokol”. Ez a szerkezeti hiba gázszivárgást is okozott, amit végül sikerült elhárítani.

Fotó: DAVID SWANSON/AFP

A víznyelő azután alakult ki, hogy a Marie trópusi vihar miatt árvízriadót adtak ki, végül a hurrikán nem érte el a partokat, komoly esőt hozott magával és magas hullámokat okozott. Malibu város tisztviselői legalább öt házat nyilvánítottak a környéken belépésre nem alkalmasnak , és figyelmeztették a lakosokat a terület „járhatatlanná válhat az összeomlott útszakasz miatt”. (BBC)