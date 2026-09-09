Rekordösszegű dél-koreai válás: csaknem 600 milliárd forintos vagyont kap a videójáték-milliárdos volt felesége

Dél-Koreában minden korábbi rekordot megdöntő válási vagyonmegosztásról döntött egy bíróság, Kvon Hjukbin videojáték-milliárdosnak 2,55 billió won, átszámítva mintegy 586 milliárd forint értékű vagyont kell átadnia volt feleségének, I Hvadzsinnek – írja a BBC.

Kvon a Smilegate nevű vállalat alapítója, ami Dél-Korea harmadik legnagyobb videojáték-cége. Legismertebb játékai közé tartozik a CrossFire című belső nézetes lövöldözős játék és a Lost Ark című akció-szerepjáték. A Bloomberg becslése szerint Kvon vagyona jelenleg körülbelül 3 milliárd dollár.

A Smilegate eddig teljes egészében Kvon tulajdonában volt, a bíróság azonban úgy döntött, hogy a cég 35 százalékos részesedését – aminek értéke nagyjából 2,5 billió won – át kell ruházni I Hvadzsinre. Emellett Kvonnak további 65 milliárd won készpénzt is fizetnie kell volt feleségének.

Kvon Hjukbin Fotó: -/AFP

A válóperben I Hvadzsin eredetileg a Smilegate 50 százalékos tulajdonrészét követelte. Ügyvédei a Bloomberg szerint azzal érveltek, hogy az asszony már a cég alapításakor segített finanszírozni a vállalatot. Kvon és I Hvadzsin 2001-ben házasodtak össze, egy évvel azelőtt, hogy Kvon megalapította a Smilegate-et.

I Hvadzsin arra is hivatkozott, hogy több mint két évtizeden keresztül nevelte közös gyermekeiket és gondoskodott a háztartásról. Kvon ugyanakkor azt állította, hogy volt felesége sem pénzügyileg, sem munkával nem járult hozzá a vállalat működéséhez. A Smilegate az év elején közleményben azt írta, hogy a cég induló tőkéje teljes egészében Kvon Hjukbintől származott. A döntés ellen mindkét fél fellebbezhet.

A mostani ítélet előtt a dél-koreai válóperek rekordját Cse Tvevon ügye tartotta. Az SK Group vezetőjét idén júliusban kötelezték arra, hogy 944 milliárd wont fizessen volt feleségének. A döntést azonban később a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte, mert úgy ítélte meg, hogy a házaspár vagyonának értékét egy számítási hiba miatt túl magasra becsülték.