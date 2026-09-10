Fákat döntött ki a szerda esti vihar

Súlyos baleseteket okozott a szerda este lecsapó vihar az országban. Kiskunfélegyházán az MTI beszámolója szerint egy motorosra dőlt egy fa, de Budapesten is kicsavarta a helyükről az aszályban meggyengült fákat az erős szél.

A fővárosban komoly fennakadásokat okozott a vihar: több helyen is autókra dőltek fák. Az Időkép azt írja, hogy az elmúlt hónapok száraz időjárása miatt sok fa meggyengült vagy kiszáradt, így a következő napokban is érdemes kerülni a fák alatti parkolást. Szerda este több kerületből is érkeztek jelentések károkról.

A legerősebb széllökést a fővárosban a hűvösvölgyi reptéren üzemelő szélmérő rögzítette, ott 77 km/órás volt a legnagyobb lökés.