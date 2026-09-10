Jelentősen megrongálódott az Iparművészeti Múzeum szőnyege, miközben Orbán dolgozószobájában használták

Két műtárgyszőnyeget is a Karmelitába vittek 2019-ben, amikor a Miniszterelnökség az épületbe költözött. A 92.108.1 leltári számú Remsey-szőnyeg a miniszterelnöki dolgozóban feküdt, a 75.230.1 leltári számú karabahi szőnyeg pedig a szomszédos titkárságot ékesítette. A szőnyegek 2023-ban visszakerültek az Iparművészeti Múzeumba.

Ekkor derült ki, hogy mindkettő jelentősen megrongálódott, amíg a Karmelitában voltak.

A Népszava cikke szerint a Remsey-szőnyeg rojtjai az egyik oldalon, középen mintegy 90 centiméter széles sávban letörtek és megrövidültek. A karabahi darabon két új szakadás, eltört láncfonalak és vízfolt jelent meg. A restaurátori feljegyzés szerint a szőnyegek aktív használatban voltak, az új sérülések pedig ennek következményei voltak. Az Iparművészeti Múzeum később azt közölte, hogy muzeális értékvesztés nem történt, ezért sem a kölcsönvevővel, sem annak biztosítójával szemben nem érvényesített kártérítési igényt.

A Remsey-szőnyeg a Várkapitányság összehasonlító képén (alul a 2019-es, felül a 2023-as állapot), amelyet a Népszava közölt.

Egy restaurátor már 2019-ben feljegyezte, hogy a szőnyeg a padlón, közlekedési útvonalon feküdt, könnyen elmozdult és gyűrődött, alatta pedig a vizsgálat idején nem volt csúszásgátló textília. Már ekkor figyelmeztetett arra, hogy a rajta való közlekedés, a taposás és a rendszeres takarítás hosszú távon az elöregedett szálak letöredezését és kipergését okozhatja, a folyamatos használattól pedig a szőnyeg sérül és kopik – írja a Népszava.

A másik szőnyeg – a Népszava által megkérdezett szakértő szerint – meggyengült, szakadt, foszló részei nem elsősorban a taposásra, hanem a nem megfelelő, túl gyakori porszívózásra utalhatnak. Úgy véli, ilyen károsodást okozhat, ha a kézi csomózású szőnyeget nagy szívóerővel, nem megfelelő fejjel, oda-vissza mozgatva tisztítják. Az ilyen darabokat szerinte gyenge fokozaton, egyszerű szívófejjel, a száliránynak megfelelően kellene porszívózni.

A szőnyegekre volt amúgy biztosítás, a feltételek azonban kizárták a műtárgy rendeltetésszerű használatából eredő kopást, elhasználódást vagy rongálást. Ez magyarázatot adhat arra, miért nem tekintette a múzeum biztosítási eseménynek a dokumentált használati sérüléseket.