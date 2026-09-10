Öten meghaltak, 86 ember eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken

Legalább öt ember meghalt és 86 ember eltűnt, miután szerdán kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A helyi parti őrség szóvivője szerint a Manilából induló hajón összesen 134 ember utazott, 42 embert sikerült kimenteni.

A hajó Coron felé tartott, ami egy népszerű turisztikai célpont a Fülöp-szigeteken.

A parti őrség közlése szerint igyekeztek eloltani a komp fedélzetén keletkezett tüzet, de az időjárási körülmények okozta erős hullámok megnehezítették a munkát, és a hajó elsodródott arról a helyről, ahol eredetileg a baleset történt, így a keresés is nehezebb – írja a BBC.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, ahogy azt is, hogy betartották-e a hajó biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, nem volt-e túlterhelve, és minden utas rendelkezett-e mentőmellénnyel.