Tiborczék eladták a Gránit Bank egy részét

A BDPST Group megállapodást kötött az FZS Mag Investmenttel és két, vele összehangoltan eljáró hazai befektető társasággal a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről – írja a Portfolio a BDPST közleménye alapján. A cégek összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést szereznek a Gránit Bankban.

Az FZS Mag Investment Kft. Fáy Zsolthoz kötődik, aki a MagNet Bank elnöke, alapító-tulajdonosa. A Gránit Bank menedzsmentje nem változik. A Gránitról két éve ebben a cikkben írtunk hosszabban, amikor a válság ellenére a 8. legnagyobb bank lett Magyarországon.