Egy szingapúri férfi a szakítás után perelt, hogy visszaszerezze azt a rengeteg pénzt, amit a kapcsolatuk alatt a barátnőjére költött

Egy szingapúri férfi elvesztette azt a pert, amiben kb. 116 millió forintnyi pénzt próbált visszaszerezni volt barátnőjétől, akire a kapcsolatuk alatt jelentős összegeket költött.

A szingapúri Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy az a 468 ezer szingapúri dollár (kb. 116 millió forint), amit Chander Agarwal megpróbált visszakövetelni Felicia Lee-től, olyan pénz volt, ameit „önként” költött rá.

Agarwal „következetesen drága ajándékokkal halmozta el” a nőt már azelőtt is, hogy összejöttek volna, és rendszeresen megnyugtatta arról, hogy nem várja el a pénz visszafizetését – mondta Lee Seiu Kin vezető bíró.

Agarwal egy logisztikai vállalat vezérigazgatója, és 2019-ben egy repülőút során ismerkedett meg Felicia Lee-vel, aki korábban légiutas-kísérőként dolgozott. A bíróság előtt elhangzottak szerint 2022 szeptembere és 2023 decembere között éltek párkapcsolatban.

A kapcsolatuk azután romlott meg, hogy Agarwal azt gyanította, Lee-nek viszonya van valaki mással. Agarwal, aki 2024 márciusában indította el a pert, azt állította, hogy Lee kapcsolatuk során „különböző kamatmentes kölcsönöket kért” tőle. Állítása szerint ezek közé tartozott:

206 ezer szingapúri dollárnyi hitelkártyás költés,

129 ezer szingapúri dollár külföldi utazásokra,

17 ezer szingapúri dollár egy fengsujmester megbízására Lee lakásához,

és 20 ezer szingapúri dollár Lee életbiztosítási díjainak kifizetésére.

Lee ezzel szemben azt állította, hogy ezek „szeretetből és érzelmi kötődésből adott ajándékok” voltak, nem pedig kölcsönök.

A Christie's aukciós ház egyik alkalmazottja tartja a „Napfelkelte Rubint”. Illusztráció: FABRICE COFFRINI/AFP

A bíró Lee-nek adott igazat, és megjegyezte, hogy Agarwal állításait nem támasztották alá írásos bizonyítékok. Nem tudott például semmilyen dokumentumot bemutatni arról, hogy Lee elismerte volna az állítólag általa kért kölcsönök átvételét.

„Az előttem lévő bizonyítékok egyértelműen azt mutatják, hogy a felperes, aki bele volt habarodva az alperesbe, kapcsolatuk alatt drága ajándékokkal halmozta el őt. […] Sajnálatos módon, amikor kapcsolatuk keserű véget ért, [Agarwal] megkeseredett, és eltökélte, hogy megfizetteti vele ennek az árát.”

A bíró azt is megjegyezte, hogy Agarwal „egyértelműen tehetős férfi, drága ízléssel”, szemben Lee-vel, „aki nem tartozott ugyanebbe az anyagi kategóriába”. A bíró szerint Lee számos szöveges üzenetben „csodálkozását fejezte ki, amikor [Agarwal] drága ajándékokat javasolt neki, és időnként spontán módon vonakodott is elfogadni azokat”.

Írásos ítélete végén a bíró William Congreve angol drámaírót idézte, aki The Mourning Bride című tragédiájában ezt írta:

„Az égnek nincs oly haragja, mint a gyűlöletté vált szerelemnek, és a pokolnak sincs oly dühödt haragja, mint a megvetett asszonynak.”

„Ez az ügy azt mutatja, hogy az efféle érzelem nem kizárólag az egyik nem sajátja” – tette hozzá a bíró.

2023 elején egy másik szingapúri férfi két pert is indított – összesen több mint 3 millió szingapúri dollárt (742 millió forintot) követelve – egy nő ellen, aki visszautasította romantikus közeledését. K. Kawshigan azt állította, hogy Nora Tan elutasítása érzelmi traumát okozott neki, és ártott a hírnevének. A szingapúri bíróságok elutasították a kereseteit. Tan később viszontkeresetet indított Kawshigan ellen, és azoknak a költségeknek a megtérítését követelte, amelyek állítása szerint azért merültek fel, mert védekeznie kellett a férfi állítólagos zaklatásával szemben. (BBC)