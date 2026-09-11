Ha valaki még nem nézett volna ki az ablakon: esik az eső. Nagyon. Órák óta. Leginkább az ország nyugati felén.

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Ahogy a Hungaromet is írja, pénteken mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, fokozatosan vonul északkelet, észak felé, emiatt az ország különböző részein jelentősen más időjárást fogunk tapasztalni.

Reggel és délelőtt a Dunántúlon és északon borult, sokfelé esős idő várható, egészen kora délutánig, amikor elkezd szakadozni a felhőzet. A csapadékzóna lassan mozog kelet felé, de a Tiszántúlon inkább csak záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

Az ország nagy részén 16 és 22 fok között alakulnak a csúcsértékek, de a délkeleti, keleti megyékben több fokkal is melegebb, akár 30-35 fok is lehet.