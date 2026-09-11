Havi ötezer forinttal támogatja a kormány a nem nagy teljesítményű dízelautók tulajdonosait

A 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai a következő hónapokban havi ötezer, tehát decemberig bezárólag összesen húszezer forint támogatást kapnak – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook-videójában, amelyből az is kiderült, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat is támogatásokkal segítik.

„Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzáljuk a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséggel az autósokat” – mondta Magyar.

Az első havi részlet októberben automatikusan, kérelem nélkül érkezik azokhoz, akik 2026 január elsején kis vagy közepes teljesítményű dízelautó tulajdonosai voltak. Azok, akik január elseje után vásároltak ilyen autót, más megoldás alapján kapnak majd támogatást – erről több konkrétumot nem árult el a miniszterelnök. A pénz arra a számlaszámra érkezik, amiről a tulaj a gépjárműadót fizette be, ha ilyen nincs, akkor NAV-nál ismert másik számlára érkezik a támogatás, ha pedig ez sincs, akkor postán érkezik a pénz.

„A támogatás vonatkozik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, amennyiben magánszemély nevén van a gépjármű” – mondta Magyar, aki ezt azzal indokolta, hogy a gazdáknál a gázolaj ára közvetlenül épül be a termelés költségeibe. A mezőgazdasági gépeket nem lehet félretenni azért, mert drágult az üzemanyag, mondta, „ezért a mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik”.

Autós tankol Berlinben 2022. június 1-én. Illusztráció: Christophe Gateau/DPA via AFP

Frissítés: A Mol egyetért a kormányzat intézkedésével, amely a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportokat támogatja – reagált a vállalat a bejelentésre. A vállalat szerint a védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Azonnal kiszorítaná az üzemanyag-importot, napokon belül dízel- és benzinhiányhoz vezetne.

Magyar azzal magyarázta az árak emelkedését, hogy „az elmúlt hónapokban gyökeresen megváltozott a világpiaci helyzet”. Említette a „Hormuzi-szorosnál zajló eseményeket” és az orosz-ukrán háborúban az olajfinomítókat ért támadásokat – ez utóbbi „példátlan” dízelhiányt okozott Európában.

Magyar szerint hazugság, amit a Fidesz állít, miszerint Magyarországon kiemelkedően magas a dízel ára, hiszen a környező országokban jellemzően drágább, kivéve a tengerparttal rendelkező Horvátországban – de a miniszterelnök szerint ott is csak hétfőig lesz ez így.

„A védett ár újbóli bevezetése most nem opció, mivel ebben az esetben nem lenne olyan nagykereskedő, amely dízelt importálna Magyarországra, és néhány napon belül készlethiány alakulna ki a magyar benzinkutakon, amit a Fideszen kívül mindenki el akar kerülni” – magyarázta Magyar, hozzátéve, hogy a védett ár bevezetése „havonta mintegy 50-100 milliárdjába kerülne a magyar költségvetésnek”, amit szintén az adófizetők fizetnének.

Mivel a gázolaj árának emelkedése sokaknak nehézséget okoz, ezért akart a kormány célzottan segíteni, „úgy hogy az ne okozzon ellátási problémákat, és a Fidesz által kirabolt költségvetés se dőljön össze”.