Idén még nem alakult ki atlanti hurrikán, és ez új rekordot jelent

Ezen a héten valószínűleg új rekord dől meg a hurrikánszezonban, mivel egy történelmi léptékű és egyre erősödő El Niño elfojtja a trópusi ciklonok kialakulását az Atlanti-óceán felett. Idén a mai napig egyetlen hurrikán sem alakult ki a térségben, annak ellenére, hogy átlagosan ez a hét jelenti a szezon csúcsát, és a közeljövőben sincs jele újabb képződmények kialakulásának.

Ez azt jelenti, hogy a műholdas korszakban (az 1960-as évektől napjainkig) valószínűleg új rekord születik arra vonatkozóan, hogy milyen későig nem alakul ki atlanti hurrikán.

A jelenlegi rekord szeptember 11., amelyet 2002-ben és 2013-ban regisztráltak.

Egy átlagos szezonban eddig az időpontig nyolc nevesített trópusi vihar és három hurrikán alakult volna ki. Idén azonban eddig mindössze öt trópusi vihar volt: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly és Edouard.

Ezzel szemben a Csendes-óceán keleti részén, ahol az El Niño jellemzően felerősíti a hurrikántevékenységet, eddig meglehetősen aktív a szezon. Ez megközelíti azt a számot, ami egy átlagos szezon egésze során szokott kialakulni. A legutóbbi nagyobb hurrikán, a Lowell a héten érte el Hawaii-t pusztító szelekkel, áradásokat okozó esőzésekkel és magas hullámokkal.

Májusban az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (National Hurricane Center) összesen 8-14 nevesített vihart jelzett előre, amelyek közül 3-6 válhat hurrikánná, beleértve 1-3 jelentősebb hurrikánt is. Az átlag alatti előrejelzés oka az El Niño. Bár az El Niño a trópusi Csendes-óceán természetes felmelegedési jelensége, képes megzavarni az időjárási mintázatokat az egész világon. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) közölte, hogy ez az El Niño nagy valószínűséggel „történelmi” léptékű lesz, és erőssége meghaladja majd az 1950-ig visszamenőleg feljegyzett korábbi El Niño-eseményekét. (BBC)