Országos Vízügyi Főigazgatóság: Tilos és életveszélyes rámenni a fenékküszöbre

Tilos és életveszélyes a dunaszentbenedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni – hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF azt írja, a bal oldalon, Dunaszentbenedeken véget ért a munka, a katonák levonultak, a ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson, ahol „rengeteg feladat áll még a vízügyesek és a vállalkozók előtt”. Az OVF figyelmeztetett, hogy a dunaszentbenedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál: összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Szeptember 3-án közölte, a paksi atomerőműnél épített létesítmény a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, az erőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Jelezte: még kb. egy hónapot vesz igénybe további 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. (MTI)