Öten meghaltak egy buszbalesetben Svájcban

Öt ember vesztette életét egy buszbalesetben Svájcban, Graubünden kantonban. A buszon holland turisták utaztak, összesen 45-en. A baleset okáról a rendőrség nem adott tájékoztatást. „Graubünden ügyészsége a kantoni rendőrséggel közösen vizsgálja a turistabusz balesetéhez vezető körülményeket” – áll a szűkszavú közleményben.

Tűzoltók és mentősök a balesetet szenvedett busz körül. Fotó: JON DUSCHLETTA/ENGADINER POST/via REUTERS

További három ember súlyosan, hét közepesen, 30 pedig könnyebben sérült meg – közölte Graubünden kanton rendőrsége. A helyi sajtó azt írja, hogy a balesetben nem volt érintett más jármű. A jelenlegi információk szerint a busz egy szalagkorlátnak ütközött, majd jobbra letért az útról. Felborult, és az oldalán landolt. A helyszínen késő éjszakáig nagy erőkkel volt jelen a rendőrség, a mentők és a tűzoltóság, többek között helikopterek bevonásával.

A busz egy holland turistacsoportot szállított. A túra az Engadinba, Graubünden kanton egyik turisztikai régiójába vezetett. A busz a Svájci Nemzeti Park közelében és a 2383 méter magas Flüela-hágó lábánál fekvő Susch felé tartott.

Svájc elnöke, Guy Parmelin még aznap este a baleset átfogó és alapos kivizsgálását ígérte és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. (Spiegel)