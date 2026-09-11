Pénzbüntetéssel megúszta egy illegális ajakfeltöltéseket végző kozmetikus

Jogerősen pénzbüntetésre ítélte az elsőfokon eljáró bíróság azt a kozmetikust, aki illegális ajakfeltöltéseket végzett. Kuruzslás miatt találták bűnösnek és összesen 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélték, ezen felül mindössze 70 ezer forint vagyonelkobzást rendelettel el vele szemben.

Ezt a büntetést azért kapta, mert 2022 és 2024 között úgy végzett hialuronsavas ajakfeltöltéseket, hogy az ahhoz szükséges szakorvosi képesítéssel és működési engedéllyel nem rendelkezett.

A Békés megyei Főügyészség április végi tájékoztatása szerint egy másik ügyben is pénzbüntetésre ítéltek egy hialuronsavas ajakfeltöltést végző, 23 éves, békéscsabai kozmetikust, aki öt vendéget kezelt 511 ezer forint értékben. Vele szemben vagyonelkobzást rendeltek el a kezelésért kapott pénzösszeg értékében. (MTI)