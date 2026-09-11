Szivárgó fekete por miatt 2 millióra bírságolták a debreceni katódgyárat

Több szabálytalanságot is talált a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az EcoPro Zrt. debreceni telephelyén, ezért 2 milliós bírságot szabott ki a dél-koreai gyökerű cégre – írja a dehir.hu, ami szerint fekete por hagyta el az üzemet, az egyik hatósági ellenőrzésnél egy falon a csővezetékek áttörési pontjánál tömítés nélküli részt is találtak. A hatóság felfüggesztette a veszélyes tevékenységet az érintett épületben.

Az EcoPro debreceni gyára Forrás: EcoPro

A cég tudomásul vette a pénzbüntetést, és közölte, hogy haladéktalanul elkezdte a feltárt hiányosságok megszüntetését, illetve az épület teljes körű felülvizsgálatát is elvégezte, és elkezdte a további műszaki fejlesztések végrehajtását, de aránytalannak tartja a felfüggesztést.