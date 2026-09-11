Újlipótváros önkormányzata elhagyná Nádasdy Ádám emléktáblájáról a meleg méltóságáról szóló részt

A XIII. kerület szeretne emléktáblát állítani az idén tavasszal elhunyt Nádasdy Ádám 80. születésnapján, az ötlettel meg is keresték a nyár elején a költő özvegyét, Nádasdy családja végül hosszú ötletelés után ezt a tervet küldte el az önkormányzatnak:

Néhány hét múlva egy másik változat jött vissza a polgármester tanácsadójától, aki szerint ezt a változatot tudják a lakók elé tárni:

Kérdéseket küldtünk a XIII. kerületi önkormányzatnak, hogy miért távolították el a saját változatukról a magyar melegek méltóságára vonatkozó sort.

A tábláról való ötletelésbe bevont Török András művelődéstörténész Facebookon kérte ki ismerősei véleményét arról, hogy mi ezután a teendő.

„a. köszönettel fogadjuk el

b. durva szavakkal utasítsuk el a változatot

c. járjuk végig a lakókat mi, és mondjunk le a kerület becses részvételéről

d. ne válaszoljunk semmit, és mondjunk le a tábláról”

Arról, hogyan jött létre a család által benyújtott változat, Török ezt írta:

„Az nem volt kérdés, hogy Ádám négy tételes önmeghatározása, Tanár, Nyelvész, Költő, Műfordító és az évszámok szerepeljenek. Én tettem egy halvány kísérletet arra, hogy ezt kiegészítsem három sorral. »aki egyetemisták tízezreit vezette be az angol nyelv titkaiba, / megteremtette Shakespeare és Dante mai magyar nyelvét, / aki egész népét tanította anyanyelvének felszabadult szeretetére« – ám ezt a többiek leszavazták.”

„De felmerült, hogy a meleg társadalomra tett hatására szerepeljen valami utalás. Hiszen ezt nem lehetett odaírni ötödik foglalkozásnak, hiszen a legkevésbé sem volt »meleg aktivista«. Végül is megállapodtunk egy plusz sorban, amit mellékelek is” – meséli Török.