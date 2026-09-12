GTA Újbuda: a Dunába ugrott a rendőrök elől menekülő sofőr, majd kimászott a partra, mert nem tudott úszni

Közúti ellenőrzésként indult elfogásról posztolt a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebookon. Az eset szeptember 5-én éjszaka történt, amikor az újbudai rendőrök meg akartak állítani egy autóst a XI. kerületben. A sofőr először indexelt és lassított, majd menekülni kezdett.

Menekülés közben azonban egy zsákutcába hajtott. Amikor észlelte a problémát, még menet közben kiugrott az autóból, és gyalog folytatta a menekülést a Kopaszi gát irányába.

Kopaszi-gát Fotó: Németh Dániel/444

Amikor a járőrök megkezdték a terület átvizsgálását, egy szemtanú jelezte nekik, hogy a férfi leszaladt a Duna-part sűrű bokros részére. Az egyik rendőr elindult a jelzett helyre, de már csak azt látta, hogy a menekülő sofőr a Dunába ugrik.

Mire a többi járőr a folyóhoz ért, a sofőr már kimászott a vízből, és a köveken feküdt. Később kiderült, hogy nem is tudott úszni. A 27 éves férfi azt mondta, azért menekült, mert tudta, hogy nincs jogosítványa, és eltiltották a vezetéstől. Az ellenőrzés során kiderült, hogy soha nem is volt jogosítványa, és valóban eltiltották, mert engedély nélkül vezetett.

A férfit a XI. kerületi kapitányságon állították elő, és eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása miatt szabálysértési feljelentést is tettek ellene, emellett 20 ezer forintos bírságot is kapott, mert az autójában bekapcsolva találták a biztonsági övet, vagyis nem használta azt.