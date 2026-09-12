Irakból érkező drónok támadták meg Szaúd-Arábia kulcsfontosságú kőolajvezetékét

Szaúd-Arábia leállította a kulcsfontosságú, kelet-nyugati kőolajvezetékét, miután a vezeték Medinától délre található szakaszát Irakból érkező drónok támadták meg. Az 1200 kilométer hosszú vezetéken a globális kőolajforgalom 4-5 százaléka folyik át.

A támadást az iraki kormány elismerte. Az iraki miniszterelnök közleményében azt írta, hogy leváltották az Iránnal határos Majszán kormányzóság műveleti parancsnokát, miután megerősítették, hogy a dróntámadást abból a térségből indították.

Műholdfelvétel a megsérült vezetékről Fotó: European Union/Copernicus Sentin/via REUTERS

A szaúdi kormány közölte, hogy elővigyázatosságból állították le a vezetéket, miután a műholdfelvételek alapján füstöt és megperzselődött földet láttak a helyszín közelében. A külügyminisztérium közleménye szerint a támadás által okozott károk felmérése még folyamatban van. Miután beszéltek az iraki miniszterelnökkel, a szaúdi kormány úgy döntött, hogy egyelőre nem válaszol a támadásra.

A támadást az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Omán, Katar és Kuvait képviselőiből álló Öböl-menti Együttműködési Tanács is elítélte. Azt írták, eszkalációt és elfogadhatatlan fenyegetést jelent Szaúd-Arábia biztonságára, és kirívóan megsérti a nemzetközi jog alapelveit. (via BBC)