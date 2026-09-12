Videóra vették, ahogy egy izraeli katona lábon lő egy palesztint egy telepesekkel zajló összetűzés közben

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Egy izraeli katona lábon lőtt és megsebesített egy palesztin férfit, miközben izraeli telepesek csaptak össze a palesztin falusiakkal. Az összetűzés azután bontakozott ki, hogy a telepesek a falusiak területére vitték legelni a jószágaikat. Az eset Faqqua közelében történt.

A szemtanúk azt mondják, a telepesek az állataikkal behatoltak a területre, mire a helyiek megpróbálták megállítani őket. Ekkor izraeli katonák avatkoztak közbe, és a helyszínen lévők szerint tüzet nyitottak a lakosokra. Egyikük meglőtte a 30-as évei közepén járó palesztin férfit, Kasszem Huszámot, akit a lábán sebesített meg.

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A Guardian megkeresésére az IDF (Izraeli Védelmi Erők) megerősítette, hogy megtörtént az incidens, és hogy a lövést leadó személy az egyik katonájuk volt. „Korábban a mai nap folyamán [szombaton] jelentés érkezett egy izraeli civilek és palesztinok közötti súrlódásról Faqqua térségében” – közölte az IDF. „A helyszínen tartózkodó egyik IDF-egység a levegőbe, majd egy palesztin felé lőtt.”

A 34 éves Mohammed al-Sejk, aki Huszám mellett állt, a Guardiannek azt mondta, amikor megérkeztek a katonák, lövöldözni kezdtek. Az egyik katona meglőtte Huszámot, aki a földre esett. Azonnal odamentünk, hogy segítsünk neki és elvigyük onnan. Nem tudtunk mentőt hívni a területre, így egy magánautóval vittük kórházba.” A Palesztin Vörösfélhold tájékoztatása szerint Huszámot közepesen súlyos állapotban szállították kórházba.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy vizsgálják az incidenst, és a megállapításokat továbbítják az illetékes hatóságoknak felülvizsgálatra. Az IDF hozzátette, hogy a hadsereg vizsgálatot indított a palesztin férfit meglövő katona ellen, aki a Times of Israel szerint feltehetően megsértette a hadsereg protokollját.

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