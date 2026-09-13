A koponyaméregetős jugendek jutnak az osztrák parlamentbe a Szabadságpárt ifjúsági tagozatán keresztül

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Éveken át bizonygatta az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), hogy nekik aztán az égvilágon semmi közük a szélsőjobbos radikális Identitáriusokhoz (Identitárius Mozgalom, Identitäre Bewegung Österreich), az élére vasalt inges fiatalok csak rendes, nemzeti érzelmű osztrák ifjak. A Der Standard kiszivárgott belső dokumentumokra, titkos csetelésekre és belsős informátorok beszámolói alapján elkészített oknyomozása szerint ez ebben a formában nem teljesen igaz, sőt: az FPÖ ifjúsági tagozata, a Freiheitliche Jugend (FJ) nemhogy tartja a kapcsolatot a széljobbal, hanem gyakorlatilag szimbiózisban él velük.

Az ügy jelentőségét az adja, hogy az FPÖ az elmúlt években az osztrák politika megkerülhetetlen szereplőjévé vált. A Herbert Kickl vezette párt a 2024-es parlamenti választáson története során először végzett az első helyen, a szavazatok 28,8 százalékát szerezve meg. Bár a többi parlamenti párt végül nem volt hajlandó Kickllel kormányt alakítani, és 2025 márciusában az ÖVP (Néppárt), az SPÖ (szociáldemokraták) és a NEOS (liberálisok) részvételével alakult kormány, az FPÖ megerősödése alapjaiban rendezte át az osztrák politikát.

Kickl a választási győzelem éjszakáján a bécsi Stiegl-Ambulanz vendéglőben Fotó: ROLAND SCHLAGER/AFP

Korábban a párt régi nagyágyúi – mint Jörg Haider vagy a szebb napokat látott Ibiza-videós Heinz-Christian Strache – többé-kevésbé ügyeltek arra, hogy a viszonylag szalonképes politizálás és az erőszakos vagy nyíltan szélsőjobbos figurák el legyenek választva egymástól. A mostani pártvezér, Herbert Kickl alatt viszont ez a fajta visszafogottság eltűnt, a párt is a bevándorlásellenes, euroszkeptikus politika egyik legerősebb európai képviselője, az FPÖ pedig az európai radikális jobboldal egyik fontos szereplője lett.

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