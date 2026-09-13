Az átlagosnál hűvösebben indult a nap

Ma hajnalra 5 és 14 fok közé hűlt le a levegő, és mivel szeptember közepén a sokévi átlagos minimum-hőmérséklet 12 fok körül alakul, az ország nagyobb részén tehát ennél hűvösebb volt - írja a HungaroMet.

Azért lesz ennél melegebb is ma, változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 25 fok között alakul. Esernyőre nem nagyon lesz szükségünk, napközben csak kevés helyen alakulhat ki eső, zápor, és a csapadék mennyisége sem lesz számottevő. Néhol megélénkül az északnyugati szél.

Hétfőn viszont már felhős-borús időre számíthatunk, esővel, záporral, zivatarral.