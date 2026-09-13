Egy afgán nő ügyében alkalmazták először az Egyesült Államok „idegen terroristák” kitoloncolására létrehozott különbíróságát

Kitoloncoltak az Egyesült Államokból egy Texasban élő afgán nőt, aki jogszerű állandó amerikai tartózkodási engedéllyel rendelkezett – írja a BBC. Ez volt az első alkalom, hogy igénybe vették az eddig titokzatos körülmények között működő különleges bíróságot.

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A 47 éves Nazira Haji Zada úgy döntött, hogy elhagyja az Egyesült Államokat, ahelyett hogy tovább folytatná jogi küzdelmét az Alien Terrorist Removal Court, vagyis az idegen terroristák kiutasításával foglalkozó bíróság előtt – közölte az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) és a nő ügyvédei is megerősítették ezt.

Az Alien Terrorist Removal Courtot 1996-ban hozták létre, de a júliusban megindult eljárás előtt még soha nem tárgyalt ügyet. A bíróság olyan, nem amerikai állampolgárok ügyeivel foglalkozik, akik terrorizmussal kapcsolatos vádakkal néznek szembe, és amikor az ellenük felhasznált bizonyítékok bizalmasak, illetve nemzetbiztonsági ügyekhez kapcsolódnak.

Haji Zada ügyvédei azzal érveltek, hogy az eljárás sérti a nőnek az amerikai alkotmány által biztosított, tisztességes jogi eljáráshoz való jogát. Az afgán állampolgár Haji Zadát soha nem vádolták meg bűncselekménnyel, az ügyészek azonban terrorcselekményekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt bíróság elé állították és elítéltették a fiát és a vejét.

Fiát, Abdullah Haji Zadát és vejét, Nasir Ahmad Tawhedet egyaránt bűnösnek találták abban, hogy az Iszlám Államnak nevezett szervezet által inspirálva tömeges lövöldözést terveztek a 2024-es választás napjára. Az ügyészek a texasi Fort Worthben élő Haji Zadát a csoport „matriarchájának” nevezték, aki szerintük „a család radikalizálásán dolgozott”. Az igazságügyi minisztérium pénteki közleménye szerint a nő „elismerte, hogy idegen terroristának minősül, és lemondott a kiutasítási határozat elleni fellebbezés jogáról, ezzel megszüntetve korábbi [bevándorlási] jogállását”.

„Ez a mérföldkőnek számító ügy, amelynek eredményeként ezt az idegen terroristát gyorsan visszaküldték származási országába, győzelem a nemzetbiztonság és a jogállamiság számára” – mondta Todd Blanche amerikai igazságügyi miniszter.

„Azoknak, akik támogatják és helyeslik a terrorizmust, nincs helyük az Egyesült Államokban, és az ATRC előtt tárgyalt első ügy megmutatja, hogy a minisztérium minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál országunk védelmében” – tette hozzá.

Haji Zada bíróság által kirendelt ügyvédei azt mondták, hogy nem kaptak hozzáférést az ügyben felhasznált bizonyítékokhoz. „Ügyfelünk döntését, hogy beleegyezett a kiutasításba, nem szabad úgy értelmezni, mintha elismerné ennek a bíróságnak a legitimitását” – közölte Matthew Farley és Mary Manning Petras kirendelt védő a The Washington Posttal.

„Az, hogy jogszerű állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező embereket bíróság elé állítanak, de sem nekik, sem az ügyvédeiknek nem mutatják meg az ellenük felhasználni kívánt bizonyítékokat, egyértelműen sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot” – mondták.

„Biztosak vagyunk abban, hogy amint egy bírót felkérnek ennek a kérdésnek az elbírálására, az Alien Terrorist Removal Courtot [mint hivatalt] alkotmányellenesnek fogják nyilvánítani” – tették hozzá.