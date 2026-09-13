Több napnyi sodródás után mentettek ki egy tinédzsert Alaszka partjainál

Kimentettek egy 15 éves fiút, miután napokon át egy felborult csónak tetején ült Alaszka Bering-tengerének jéghideg vizén – írja a BBC. A családtagjai által Derek Parker Aghnaangaként azonosított fiú volt a csónak egyetlen túlélője; bátyja és unokatestvére meghalt a balesetben.

Hárman szeptember 4-én, pénteken indultak el a St. Lawrence-szigetről, és a tervek szerint a következő vasárnap délután tértek volna vissza – közölte az amerikai parti őrség. Amikor azonban az 5,5 méter hosszú halászhajó nem érkezett vissza, keresőakciót indítottak. A parti őrség egyik repülőgépes egysége hétfő reggel találta meg a fiút, amint a felborult hajó tetején ült, majd egy közelben tartózkodó civil hajó kimentette. Ugyanez a hajó a fiú két rokonának holttestét is ki tudta emelni.

„Együtt érzünk mindazokkal a családokkal, barátokkal és közösségekkel, akiket e két hajós tragikus elvesztése érint” – mondta Bob Little ellentengernagy, a parti őrség sarkvidéki körzetének parancsnoka.

Az amerikai parti őrség szerint a fiún a kimentésekor kihűlés jelei mutatkoztak. Annak a halászhajónak a kapitánya, ami kimentette Aghnaangát, egy anchorage-i helyi híroldalnak azt mondta, hogy a fiú a sötétben és körülbelül 10 Celsius-fokos vízben is végig a csónakba kapaszkodott. „A fogvacogás közben azt mondta, hogy a bátyja még mindig a csónak alatt van” – tette hozzá White. „Aztán azt mondta, hogy az előző éjszaka, még a mentésük előtt, az unokatestvére elsodródott.”

A 15-year-old boy was miraculously rescued after spending two days clinging to his capsized boat in Alaska’s Bering Sea.



His older brother and cousin died when their small boat overturned while they were fishing for their community. pic.twitter.com/zpZVsDLpXu — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 13, 2026

Halászhajójuk szombaton borult fel, így Aghnaanga két napig étel és víz nélkül maradt a tengeren – írta a fiú édesanyja a Facebookon. Vina Kulowiyi, Aghnaanga és bátyja édesanyja azt mondta, fiai azt csinálták, amit szerettek: halásztak, hogy élelemmel lássák el közösségük azon tagjait, akik a savoongai helyi boltban nem mindig jutnak húshoz. Aghnaanga apja pedig arról írt egy Facebook-bejegyzésben, hogy fia első szavai hozzá FaceTime-on ezek voltak:

„Apa, erős maradtam, ahogy tanítottad, szívből imádkoztam, és nem féltem.”

Savoonga egy körülbelül 800 lakosú falu a St. Lawrence-szigeten, Alaszka partjainál, lakói pedig főként szibériai jupikok. A szigeten leginkább angolul és a St. Lawrence-szigeti jupik nyelven beszélnek. „A fiaimat úgy neveltük, hogy gondoskodjanak másokról. Ez egy továbbörökített hagyomány” – írta a fiú anyja a Facebookon. „Vadászunk, ellátjuk a családokat, és megosztjuk a zsákmányt a közösséggel.” Kulowiyi elmondta, hogy életben maradt fia otthon lábadozik. „Az én túlélőm” – írta. „Hihetetlen a története. Egész idő alatt egyszer sem félt, végig ülve imádkozott”.