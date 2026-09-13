Több napnyi sodródás után mentettek ki egy tinédzsert Alaszka partjainál

Kimentettek egy 15 éves fiút, miután napokon át egy felborult csónak tetején ült Alaszka Bering-tengerének jéghideg vizén – írja a BBC. A családtagjai által Derek Parker Aghnaangaként azonosított fiú volt a csónak egyetlen túlélője; bátyja és unokatestvére meghalt a balesetben.
Hárman szeptember 4-én, pénteken indultak el a St. Lawrence-szigetről, és a tervek szerint a következő vasárnap délután tértek volna vissza – közölte az amerikai parti őrség. Amikor azonban az 5,5 méter hosszú halászhajó nem érkezett vissza, keresőakciót indítottak. A parti őrség egyik repülőgépes egysége hétfő reggel találta meg a fiút, amint a felborult hajó tetején ült, majd egy közelben tartózkodó civil hajó kimentette. Ugyanez a hajó a fiú két rokonának holttestét is ki tudta emelni.
„Együtt érzünk mindazokkal a családokkal, barátokkal és közösségekkel, akiket e két hajós tragikus elvesztése érint” – mondta Bob Little ellentengernagy, a parti őrség sarkvidéki körzetének parancsnoka.
Az amerikai parti őrség szerint a fiún a kimentésekor kihűlés jelei mutatkoztak. Annak a halászhajónak a kapitánya, ami kimentette Aghnaangát, egy anchorage-i helyi híroldalnak azt mondta, hogy a fiú a sötétben és körülbelül 10 Celsius-fokos vízben is végig a csónakba kapaszkodott. „A fogvacogás közben azt mondta, hogy a bátyja még mindig a csónak alatt van” – tette hozzá White. „Aztán azt mondta, hogy az előző éjszaka, még a mentésük előtt, az unokatestvére elsodródott.”
A 15-year-old boy was miraculously rescued after spending two days clinging to his capsized boat in Alaska’s Bering Sea.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 13, 2026
His older brother and cousin died when their small boat overturned while they were fishing for their community. pic.twitter.com/zpZVsDLpXu
Halászhajójuk szombaton borult fel, így Aghnaanga két napig étel és víz nélkül maradt a tengeren – írta a fiú édesanyja a Facebookon. Vina Kulowiyi, Aghnaanga és bátyja édesanyja azt mondta, fiai azt csinálták, amit szerettek: halásztak, hogy élelemmel lássák el közösségük azon tagjait, akik a savoongai helyi boltban nem mindig jutnak húshoz. Aghnaanga apja pedig arról írt egy Facebook-bejegyzésben, hogy fia első szavai hozzá FaceTime-on ezek voltak:
„Apa, erős maradtam, ahogy tanítottad, szívből imádkoztam, és nem féltem.”
Savoonga egy körülbelül 800 lakosú falu a St. Lawrence-szigeten, Alaszka partjainál, lakói pedig főként szibériai jupikok. A szigeten leginkább angolul és a St. Lawrence-szigeti jupik nyelven beszélnek. „A fiaimat úgy neveltük, hogy gondoskodjanak másokról. Ez egy továbbörökített hagyomány” – írta a fiú anyja a Facebookon. „Vadászunk, ellátjuk a családokat, és megosztjuk a zsákmányt a közösséggel.” Kulowiyi elmondta, hogy életben maradt fia otthon lábadozik. „Az én túlélőm” – írta. „Hihetetlen a története. Egész idő alatt egyszer sem félt, végig ülve imádkozott”.